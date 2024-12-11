Samsun'da iki otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Z.F.S. (59) yönetimindeki otomobil, Samsun-Sinop kara yolu Yeniköy Mahallesi mevkisindeki kavşakta T.B'nin (58) kullandığı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Otomobillerde sıkışan sürücüler ile araçlarda bulunan Sebahat S. (58), S.B. (36) ve D.G.B. (4), Bafra itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Sağlık ekiplerince tarafından Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Sebahat S, yolda yaşamını yitirdi.
Diğer yaralılardan Z.F.S'nin de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.