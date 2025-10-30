Açık 5.1ºC Ankara
Türkiye
AA 30.10.2025 00:48

Samsun'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Samsun'un Bafra ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Samsun'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Organize Sanayi Bölgesi'ndeki geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alevlerin tesisteki diğer bölümlere sıçramasıyla yangın büyüdü.

İhbar üzerine olay yerine 13 itfaiye aracı, 4 TOMA, 8 vidanjör ve 50 personel sevk edildi. Ayrıca, bölgeye çok sayıda AFAD ve jandarma ekibi de gönderildi.

Samsun'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Samsun Valisi Orhan Tavlı, Bafra Kaymakamı Mustafa Altınpınar ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Fabrikada soğutma ve atık malzemelerin boşaltılması çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Samsun Yangın
Beyoğlu'nda havai fişekten yangın çıktı: Yangında mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı
