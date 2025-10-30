Açık 5.1ºC Ankara
AA 30.10.2025 00:44

Beyoğlu'nda havai fişekten yangın çıktı: Yangında mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı

Beyoğlu'nda bir apartmanda havai fişek patlaması nedeniyle çıkan yangında mahsur kalan ve dumandan etkilenen 8 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Beyoğlu Çukur Mahallesi Mermer Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanda havai fişek patlaması sonucu yangın çıktığı yönünde itfaiyeye ihbarda bulunuldu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangında apartmanda mahsur kalan 8 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Dumandan etkilenen 4'ü çocuk 8 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Öte yandan, çevredeki bir vatandaşın cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, sokakta ellerinde çiçek ve paketlerle ilerleyen bir grubun arkasından gelen kalabalığın, meşale yakıp havai fişek attığı anlar yer aldı.

İstanbul Yangın
