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Samsun'da fabrikada yemekten zehirlenen 29 işçi hastaneye kaldırıldı08 Ocak 2020 Çarşamba 21:44 - Son Güncelleme 08 Ocak 2020 Çarşamba 21:45
Samsun'un Bafra ilçesinde çalıştıkları fabrikada yemekten zehirlenen 29 işçi tedavi altına alındı.
İlçede bir tekstil fabrikasında çalışan işçilerden 29'u, yemekhanede yemek yedikten sonra mide bulantısı, halsizlik, ateş ve kusma şikayetiyle Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yedikleri yemekten zehirlendikleri belirlenen işçilerden 4'ü tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Kaymakam Cevdet Ertürkmen ve İlçe Sağlık Müdürü Dr. Aytaç Akın hastaneye gelerek işçilerin sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı.
Kaynak: AA
Etiketler: Samsun bafra fabrika zehirlenme