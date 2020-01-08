Organize suçlarla mücadelede kolluk kuvvetlerinin gücünü artırmak, kamuoyunu bilinçlendirmek, suç örgütlerinin profilini çıkarmak.

Bunlar, İçişleri Bakanlığı Kaçakçılık İstihbarat, Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığının (KİHBİ) düzenlediği seminerde verilen bilgilerden bazıları.

KİHBİ Daire Başkanı Ömer Ulu’nun açılış konuşması ile başlayan seminer, Antalya’nın Kemer ilçesinde gerçekleştirildi.

Eğitimle, organize suçlarla mücadelede etkin olan kurumlar arasındaki iş birliğinin arttırılması amaçlandı. KİHBİ dairesi, Türkiye’nin terörle mücadelede rol alan kurumlarını bu hizmet içi eğitimde bir araya getirdi.

Organize suçlarla mücadelede gelinen nokta, bundan sonraki süreçte suç örgütleriyle mücadeleye dönük yeni yol ve yöntemlerin paylaşıldığı seminerde, birçok eğitmen kursiyerle birikimlerini paylaştı.

Amaç organize suçlarla mücadelenin etkinliğini artırmak



Türkiye’ye yönelik organize suçlar, alınacak tedbirlerin belirlenmesi ve uygulanması konusunda koordinasyonu sağlamayı amaçlayan seminerde “Organize Suç Nedir, Organize Suç Örgütlerinin Oluşumu, Organize Suç Örgütleri ile Terör Örgütleri Arasındaki Bağlantı” Emniyet Genel Müdürlüğü personeli tarafından katılımcılar ile paylaşıldı.

Tehlikeli Madde Kaçakçılığı başlığı altında Jandarma Genel Komutanlığı personelinin verdiği eğitimle ilk eğitim tamamlandı. Organize Suçların Soruşturma Safhalarını, Organize Suç Örgütleri ve Terör Örgütleri Mensuplarının Ülkemize İade Çalışmalarını anlatan Adalet Bakanlığı personeli ile devam eden eğitimin ikinci gününde, Bilişim Yolu ile İşlenen Organize Suçlar EGM Siber Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı personeli tarafından anlatıldı.

Eğitimin üçüncü gününde Terörizmin Finansmanı ile Mücadele Yöntemleri, Organize Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi hakkında katılımcıları bilgilendiren Hazine ve Maliye Bakanlığı MASAK personeli aynı zamanda MASAK’ın görev ve yetkilerine değindi.

Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadeleye Yönelik Yapılan Çalışmalar hakkında katılımcıları bilgilendiren Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Dairesi Daire Başkanı Mustafa Çana, gerçekleştirilmiş ve gerçekleştirilmesi planlanan projeleri paylaştı.

Düzensiz göç, sınırlardaki illegal giriş ve çıkışların önüne geçmek için yapılan çalışmalar

Düzensiz Göç İle Mücadeleye Yönelik Yapılan Çalışmalar Nelerdir konulu seminerde, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü personeli, Organize Suç Örgütlerinin Yurt Dışı Yapılanması ve Organize Suçlarla Mücadelenin Uluslararası Boyutunu Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı personeli, son olaraksa Sınırlardaki İllegal Giriş ve Çıkışların Önüne Geçebilmek İçin Yapılan Çalışmaları, Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeli tarafından kursiyerlere aktarıldı.

Eğitimin son gününde Sınırlarda Ve Gümrük Kapılarında Organize Suç Örgütleri Ve Suç Türleri İle Mücadelede Alınan Tedbirler Nelerdir? Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü personeli, Organize Suç Türleri ve Suç Örgütleri Konusunda Çocukların ve Gençlerin Bilinçlendirilmesi Yönünde Üniversitelerde Yapılan ve Yapılacak Olan Çalışmalar hakkında da Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı personeli eğitim verdi.

Jandarma Genel Komutanlığı personeli, “Silahlı Mühimmat Kaçakçılığı ve Önlemleri” hakkında eğitim verdi. Malzemelerin kaçakçılığını önlemek için, üretim denetimini yapacak olan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkililerinin de yasa dışı silah ve mühimmat ticaretine vakıf olması gerektiği belirtildi. Tüm ateşli silahların üretim bandından başlayarak son kullanıcıya satışına kadar süren silah takip programı kullanılması, merdiven altı üretim adı verilen ve hiçbir denetime tabi olmayan malzemelerin ele geçirilmesi maksadıyla istihbari ve önleyici kolluk uygulamalarının planlı bir şekilde yönetilmesine devam edilmesi, av bayilerinin kayıtları huzur güven uygulamaları kapsamında oluşturulacak heyetler marifeti ile denetlenmesinin uygun olacağı değerlendirildi.

5 günlük eğitimin son dersinde KİHBİ Dairesi Başkanlığı personeli kursiyerler ile Organize Suçlarla Mücadele Strateji Belgesi ve Eylem Planını paylaştı.



Eğitim seminerinin amaçları içerisinde organize suç faaliyetlerinin önlenmesi ve organize suç örgütleriyle mücadele çabalarının çok boyutlu bir strateji çerçevesinde etkili ve sistemli hale getirilmesi üzerinde duruldu.

Seminerde bahsedilen kılavuz ilkeler içerisinde organize suçlarla mücadelede uluslar arası iş birliği faaliyetlerini geliştirmek, kurumsal kapasiteyi artırmak ve gerekli yasal altyapıyı sağlamak, organize suçlar konusunda kamuoyunu desteğini sağlamaya yönelik olarak halkla ilişkiler faaliyetlerine dikkat çekildi. Bu kılavuz ilkelere bağlı olarak belirlenen toplam 20 stratejik hedef ve 72 faaliyet bulunuyor.



Belirlenen 20 strateji hedef



1. Organize suçlarla mücadelenin etkinliğini artırmak amacıyla mücadelede görev alan kurum ve kuruluşlar arasında etkili ve verimli koordinasyon ve iş birliğini sağlamak,



2. Organize suçlarla mücadele eden kolluk kuvvetleri arasındaki iş birliği ve koordinasyonu artırmak,

3. Organize suçlarla mücadele eden birimlerin erişebilecekleri ortak veri tabanı oluşturmak,

4. Organize suç örgütleri ve organize suçların soruşturulmasında, adli birimler ve kamu kurumlarının teftiş ve denetim birimleri arasında iş birliği ve koordinasyonu geliştirmek,

5. Organize suçlar ve organize suç örgütlerine ilişkin verileri toplamak, istatistiki veriler oluşturmak ve analiz etmek,

6. Organize suçların tüm boyutlarını ortaya koyan araştırmalar ve analizler yapmak,

7.Organize suç örgütlerinin profillerini çıkarmak,

8. Araştırma ve analizler çerçevesinde organize suçlardan kaynaklanan mevcut ve gelecekte ortaya çıkabilecek risk ve tehditleri belirlemek,

9. İstatistiki veriler ve analizler çerçevesinde organize suçlarla mücadelenin etkinliğini, stratejik amaçlara ve uygulamaya yönelik faaliyetleri izlemek ve değerlendirmek,

10. Organize suçlardan elde edilen gelirleri tespit etmek,

11. Organize suç örgütleri ve organize suç türleri ile terör örgütleri arasındaki bağlantıları tespit etmek,

12. Organize suç gelirlerinin aklanmasını ve terörizmin finansmanını önlemek,

13. Organize suçlarla mücadeleye yönelik mevcut ikili ve çok taraflı uluslar arası iş birliği mekanizmalarından mütekabiliyet ilkesi temelinde etkin bir şekilde istifade etmek,

14. Organize suçların çok boyutlu yapısı nedeniyle ortaya çıkabilecek sorunların çözümüne yönelik yeni iş birliği alanları/mekanizmaları geliştirmek,

15. Organize suçlarla ve organize suç örgütleriyle etkin mücadele çerçevesinde uluslar arası iş birliğini geliştirmeye dönük projeleri desteklemek,

16. Organize suçlarla ve organize suç örgütleriyle mücadeleye ilişkin yasal düzenlemeleri ve idari tedbirleri güncel tutmak,

17. Organize suç örgütleriyle mücadeleye görev alan kurumların personelinin ve yargı mensuplarının organize suçlar konusunda eğitimi ve uzmanlaşmasını sağlamak,

18. Organize suç örgütleriyle mücadelede görev alan birimlerin makine, teçhizat, ekipman vb. ihtiyaçlarını içeren teknik kapasitelerini güçlendirmek,

19. Organize suçlarla ilgili olarak kamuoyunu bilinçlendirmek ve bilgilendirmek,

20. Organize suçlarla mücadeleye yönelik halkla ilişkiler faaliyetlerinin etkin koordinasyonunu sağlamak.