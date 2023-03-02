Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe 15:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da drift yapan sürücüye 20 bin 342 lira ceza
[Fotograf: AA]
Samsun'un Bafra ilçesinde otomobiliyle drift yapan sürücüye 20 bin 342 lira para cezası uygulandı.
Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, sosyal medyadan, T.H.Ş'nin otomobiliyle Samsun Caddesi Tosköy Kavşağı'nda drift yaptığını belirledi.
Ehliyetine el konuldu
Bunun üzerine 20 bin 342 lira para cezası kesilen T.H.Ş'nin ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu.
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