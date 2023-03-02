Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, sosyal medyadan, T.H.Ş'nin otomobiliyle Samsun Caddesi Tosköy Kavşağı'nda drift yaptığını belirledi.

Ehliyetine el konuldu

Bunun üzerine 20 bin 342 lira para cezası kesilen T.H.Ş'nin ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu.