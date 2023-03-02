Hatay'daki birçok bina, depremde yerle bir oldu ancak dağ yamacına kurulu 8 mahallede kerpiç yapılar dahi dimdik ayakta kaldı. Bölgedeki evlerin sağlam zemin üzerine kurulmasının yıkımı azalttığı belirtiliyor.

Asrın felaketinden en fazla etkilenen illerden biri olan Hatay'da birçok bina yıkılmasına rağmen ayakta duran mahalleler de var. Dağ yamacına kurulmuş yerleşimlerdeki evlerde çatlak bile olmaması dikkati çekiyor.

Kentte Saint Pierre Kilisesi ve Habibi Neccar Dağı'nın yamacına kurulan 8 mahallede tarihi 60-70 yıl geriye uzanan, üstelik tamamen kolonsuz yapılarda bile çatlak yok.

Ancak insanlar yine de evlerine giremiyor. Devam eden depremler mahalle sakinlerini korkutuyor.