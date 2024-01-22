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Türkiye
TRT Haber, AA 22.01.2024 08:01

Samsun'da "Çengel-6" operasyonu: 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildi

Samsun’da kaçak ve sahte alkol üretimi için kullanılan etil alkol ticaretinin engellenmesine yönelik düzenlenen "Çengel-6" operasyonunda 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildi.

Samsun'da "Çengel-6" operasyonu: 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Vatandaşımızın can güvenliği ve sağlığı için alkol kaçakçılarına ve sahte alkol üretimi yapanlara karşı operasyonlarımız da artarak devam edecek." ifadesini kullandı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda Atakum'da bir tırdan başka bir araca etil alkol aktaran 2 kişinin suçüstü yakalandığını belirten Yerlikaya, operasyonda ele geçirilen 1 ton 56 litre etil alkolle yaklaşık 4 tonluk kaçak ve sahte alkol üretiminin önüne geçildiğini kaydetti.

Yerlikaya, operasyona ilişkin görüntüleri de paylaşarak operasyonu gerçekleştiren güvenlik güçlerini tebrik etti.

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Ali Yerlikaya Sahte Alkol Samsun
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