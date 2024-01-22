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Türkiye
TRT Haber, AA 22.01.2024 07:55

Göçmen kaçakçılarına "Kalkan-10" operasyonu: 6 tutuklama

İstanbul'da göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik gerçekleştirilen "Kalkan-10" operasyonunda yakalanan 9 kişiden 6'sı tutuklandı. Suçta kullanıldığı tespit edilen 5 araca el konuldu.

Göçmen kaçakçılarına "Kalkan-10" operasyonu: 6 tutuklama

Açıklamayı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptı.

Yerlikaya, paylaşımda, yakalanan göçmen kaçakçılığı organizatörlerinden 6'sının tutuklandığını, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verildiğini belirtti.

Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonlarda suçta kullanıldığı tespit edilen 5 araca el konulduğunu aktaran Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki insan kaçakçılığı yaparak, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan insan tacirlerine asla fırsat vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığını ve operasyonu düzenleyen güvenlik güçlerini tebrik eden Bakan Yerlikaya, operasyonun görüntülerini de paylaşarak, "Göçmen kaçakçılığıyla mücadelemiz aralıksız biçimde azim ve kararlılıkla sürdürülecektir" değerlendirmesinde bulundu.

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