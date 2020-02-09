Samsun şehir merkezine öğle saatlerinde yağmaya başlayan ve aralıklarla devam eden kar, akşam saatlerinde etkisini hissettirdi.

Sürücü ve yayalar kara hazırlıksız yakalandı. Atakum ilçesi Nişantaşı Caddesi'nde yokuş aşağı inen bir otomobil karla kaplı yolda kayarak takla attı.

Kaza sonrası vatandaşlar araçta bulunanlara yardım etmek için aracın çevresinde toplandı. O sırada yukarıdan bir başka araç da kayarak kaza yaptı. İkinci kazaya saniyeler kala uzaklaşan vatandaşlar kazayı ucuz atlattı. Olay yerinde büyük panik yaşandı.