TRT Haber 19.02.2026 10:41

Samsun ve Sinop için fırtına uyarısı

Samsun ve Sinop'ta beklenen kuvvetli rüzgar nedeniyle "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Samsun ve Sinop için fırtına uyarısı
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahmine göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karandeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Ankara'nın kuzeyi, Sivas, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların genellikle kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmurlu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Artvin kıyılar ve Rize çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi ile kar erimesi tehlikesi sürüyor. Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, iç ve doğu bölgelerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Rüzgarın genellikle güneyli ve batılı, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif zamam zaman orta, Batı Karadeniz kıyıları ile Batı Akdeniz'de yer yer kuvvetli (50-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

Öte yandan kuvvetli rüzgar beklenen Samsun ve Sinop için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

