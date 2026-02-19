Çok Bulutlu 1.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 19.02.2026 10:17

Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz kıyıları için fırtına uyarısı

Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz kıyılarında öğle saatlerinden itibaren rüzgarın fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz kıyıları için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahmine göre, öğleden sonra Kocaeli çevreleri ile Sakarya'nın kuzeyinde batı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-70, yükseklerde yer yer 80 km/sa), Zonguldak ve Bartın kıyıları ile akşam saatlerinden itibaren Kastamonu'nun kuzeyi ve Sinop'ta batı ve güneybatı yönlerden fırtına (60-80 km/sa, Sinopta zaman zaman 90 km/sa) bekleniyor.

Hava Durumu Uyarıları için tıklayın
Hava Durumu Uyarıları için tıklayın

Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğlagaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

ETİKETLER
Meteoroloji Hava Durumu
Sıradaki Haber
Ardahan'da şiddetli rüzgar: Çatılar uçtu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:30
Eski Güney Kore Devlet Başkanı Yoon, sıkıyönetim ilanıyla ilgili davada müebbet hapis cezasına çarptırıldı
10:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit aileleriyle iftarda bir araya gelecek
10:28
ABD Başkanı Trump, tarifeler sayesinde ülkedeki ticaret açığının yüzde 78 azaldığını öne sürdü
10:26
Gazze Barış Kurulu Vaşington'da toplanıyor
10:17
BIST 100 endeksi güne 14.340,28 puandan başladı
10:16
Ardahan'da şiddetli rüzgar: Çatılar uçtu
Filistinli aileler, yıkım ve enkaz arasında ilk iftarlarını açtı
Filistinli aileler, yıkım ve enkaz arasında ilk iftarlarını açtı
FOTO FOKUS
Sahura mehter marşıyla uyandılar
Sahura mehter marşıyla uyandılar
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ