Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz kıyıları için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahmine göre, öğleden sonra Kocaeli çevreleri ile Sakarya'nın kuzeyinde batı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-70, yükseklerde yer yer 80 km/sa), Zonguldak ve Bartın kıyıları ile akşam saatlerinden itibaren Kastamonu'nun kuzeyi ve Sinop'ta batı ve güneybatı yönlerden fırtına (60-80 km/sa, Sinopta zaman zaman 90 km/sa) bekleniyor.

Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğlagaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.