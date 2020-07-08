Haber Giriş: Kaynak: DHA-AA
Salda Gölü kenarındaki kaçak yapı yıkılıyor
[Fotoğraf: DHA]
'Türkiye'nin Maldivleri' olarak bilinen, Burdur'un Yeşilova ilçesinde yer alan Salda Gölü kıyısındaki kaçak yapının yıkım işlemine başlandı.
Salda Gölü kenarında yaklaşık 60 yıl önce yapılan ve izinsiz eklentilerle son halini alan, 'Deprem analiz raporu' olumsuz çıkan lokanta ve tesis, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yıkımına başlandı.
[Fotoğraf: DHA]
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Müdürlüğün değerlendirmeleri ve Antalya 2 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun kararına istinaden, deprem analiz raporları olumsuz çıkan ve izinsiz yapılar bulunan Sultan Pınarı Lokanta ve Tesislerinin yıkımı gerçekleşti." ifadeleri kullanıldı.
[Fotoğraf: DHA]
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, yıkıma ilişkin görüntüleri de basın mensuplarıyla paylaştı.
Etiketler: Türkiye'nin Maldivleri salda gölü kaçak yapılar BurdurSon Güncelleme: 8 Temmuz 2020 Çarşamba 13:35
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