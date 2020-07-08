Salda Gölü kenarında yaklaşık 60 yıl önce yapılan ve izinsiz eklentilerle son halini alan, 'Deprem analiz raporu' olumsuz çıkan lokanta ve tesis, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yıkımına başlandı.

[Fotoğraf: DHA]

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Müdürlüğün değerlendirmeleri ve Antalya 2 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun kararına istinaden, deprem analiz raporları olumsuz çıkan ve izinsiz yapılar bulunan Sultan Pınarı Lokanta ve Tesislerinin yıkımı gerçekleşti." ifadeleri kullanıldı.

[Fotoğraf: DHA]

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, yıkıma ilişkin görüntüleri de basın mensuplarıyla paylaştı.