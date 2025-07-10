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Türkiye
DHA 10.07.2025 16:53

Sakarya'nın 3 ilçesinde denize girmek yasaklandı

Sakarya'nın Karadeniz’e kıyısı bulunan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde, olumsuz hava şartları nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar denize girmek yasaklandı.

Sakarya'nın 3 ilçesinde denize girmek yasaklandı

Şehirde sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağışlı ve rüzgarlı hava, deniz güvenliğini olumsuz etkiledi.

Dalga boylarının artması ve rip akıntısı riskine karşı ilk olarak Kocaali ve Kaynarca kaymakamlıkları tarafından denize giriş yasağı kararı alındı. Öğle saatlerinde hava şartlarının daha da kötüleşmesi üzerine Karasu ilçesi de yasak kapsamına alındı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Cankurtaran Grup Amirliği ekipleri sahillerde kırmızı bayrak çekerek vatandaşları uyarırken, denize girmemeleri yönünde sık sık anonslar yapıldı.

Yetkililer, vatandaşların can güvenliği açısından uyarılara riayet etmelerini ve denize girmemelerini istedi.

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