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Türkiye
DHA 05.12.2023 02:23

Sakarya'da zincirleme kaza: 4 yaralı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde traktör, hafif ticari araç ve otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Sakarya'da zincirleme kaza: 4 yaralı
[Fotograf: DHA]

Kaza, akşam saatlerinde Akyazı ilçesi Ada Caddesi Kuzuluk mevkiinde meydana geldi.

Cadde üzerinde seyir halinde olan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen odun yüklü traktörün römorkuna, aynı istikamete giden B.K. yönetimindeki hafif ticari araç arkadan çarptı.

Savrulan hafif ticari araç karşı yönden gelen Ş.A. idaresindeki otomobille de kafa kafaya çarpıştı. Kazada, hafif ticari araç sürücüsü B.K., otomobil sürücüsü Ş.A. ile araçlarda bulunan N.Y. ve E.Y. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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