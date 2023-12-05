Sakarya'da zincirleme kaza: 4 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Akyazı ilçesi Ada Caddesi Kuzuluk mevkiinde meydana geldi.

Cadde üzerinde seyir halinde olan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen odun yüklü traktörün römorkuna, aynı istikamete giden B.K. yönetimindeki hafif ticari araç arkadan çarptı.

Savrulan hafif ticari araç karşı yönden gelen Ş.A. idaresindeki otomobille de kafa kafaya çarpıştı. Kazada, hafif ticari araç sürücüsü B.K., otomobil sürücüsü Ş.A. ile araçlarda bulunan N.Y. ve E.Y. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.