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Türkiye
AA 05.12.2023 00:21

Antalya'da 3 katlı bina çöktü

Antalya'nın Alanya ilçesinde 3 katlı bir bina çöktü, olayda ölen veya yaralanan olmadı.

Antalya'da 3 katlı bina çöktü

Konaklı Mahallesi'ndeki bir sitede 2 katı tadilatta olan 3 katlı bina, büyük bir gürültüyle çöktü.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD, AKUT ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmada binada kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

AFAD ve AKUT ekipleri tedbir amaçlı bina enkazında arama çalışması yapıyor.

Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, binanın 2 katının lojman olarak kullanıldığını ve çökme esnasında boş olduğunu söyledi.

İlk bilgilere göre binada can kaybı veya yaralının olmadığını ama her ihtimale karşı çalışmanın devam ettiğini belirten Ürkmez, "1. katta bir bayan yaşıyormuş, o da çökme esnasında evde değilmiş zaten. Ekipler binanın yapımı devam eden tadilattan dolayı çöktüğünü düşünüyor." diye konuştu.

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