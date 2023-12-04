Açık 6.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 04.12.2023 23:13

Çorum'da "teleskop operasyonu" ile yakalanan 9 hırsızlık zanlısından 5'i tutuklandı

Çorum Emniyet Müdürlüğünün 2,5 ay süren "teleskop operasyonu" kapsamında gözaltına alınan 9 hırsızlık zanlısından 5'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla, 1'i de savcılıkça serbest bırakıldı.

Çorum'da "teleskop operasyonu" ile yakalanan 9 hırsızlık zanlısından 5'i tutuklandı

Kent merkezindeki inşaatlardan inşaat malzemesi çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 9 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan polis ekiplerinin zanlılara ait adreslere düzenlediği operasyon polis kamerasınca kaydedildi.

Zanlılardan 5 kişi mahkemece tutuklandı, 3 kiş adli kontrol şartıyla, 1 kişi ise savcılıkça serbest bırakıldı.

Çorum'da inşaat malzemesi çaldıkları belirlenen 9 zanlı, polis ekiplerinin 2,5 ay süren "teleskop operasyonu"nun ardından dün gözaltına alınmıştı.

Zanlılara ait adreslerde yapılan aramada, çalıntı olduğu belirlenen çok sayıda ahşap kalıp, fayans, teleskopik demir direk, elevatör, elektrik panosu ve iskele, 2 tüfek, 3 telsiz, 7 bin lira nakit para ile 45 litre çalıntı yağ ele geçirilmişti.

ETİKETLER
Çorum
Sıradaki Haber
Türkgözü Gümrük Kapısı'nda 5 şüpheli yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:24
Antalya'da 3 katlı bina çöktü
00:29
DSÖ, Gazze'deki tıbbi depolarını boşaltmasını talep eden İsrail'den kararından dönmesini istedi
23:12
Suriyeliler Türkiye'de kalsın genelgesine yalanlama
22:42
Türkgözü Gümrük Kapısı'nda 5 şüpheli yakalandı
22:40
İsrail bombardımanı Lübnan'ın güneyinde elektrik kesintisine yol açtı
23:07
ABD: İsrail'in sivilleri kasten öldürdüğüne dair kanıt görmedik
İsrail'in şiddetli saldırılarına maruz kalan Gazzeliler, güvenli bölgelere göç etti
İsrail'in şiddetli saldırılarına maruz kalan Gazzeliler, güvenli bölgelere göç etti
FOTO FOKUS
İsrail Gazze'ye top atışlarıyla da saldırıyor
İsrail Gazze'ye top atışlarıyla da saldırıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ