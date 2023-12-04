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Türkiye
04.12.2023 20:07

Medya dünyasının acı kaybı: Orhan Tanakıncı hayatını kaybetti

Uzun yıllardır kalbinden rahatsızlığı olan, geçtiğimiz hafta yoğun bakıma kaldırılan medya dünyasının duayen isimlerinden eski TRT baş kameramanı Orhan Tanakıncı, hayatını kaybetti.

Medya dünyasının acı kaybı: Orhan Tanakıncı hayatını kaybetti

Tanakıncı'nın bugün (4 Aralık 2023- pazartesi) günü hayatını kaybettiğini üyesi olduğu Türkiye Gazeteciler Cemiyeti duyurdu.

Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Orhan Tanakıncı’nın ölümünün ardından yayımladığı başsağlığı mesajında,“Uzun yıllar gazetecilik mesleğine başarıyla hizmet veren üyemiz Orhan Tanakıncı’yı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Meslektaşımızın ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Orhan Tanakıncı’nın cenazesi 5 Aralık 2023 Salı günü öğle namazının ardından Silivri Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Camisi'nden alınarak Silivri Alipaşa Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

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