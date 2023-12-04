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Türkiye
AA 04.12.2023 19:04

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş : Engellileri dikkate alan çalışmalar yapma gayretindeyiz

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, engellileri dikkate alan çalışmalar yapmaya gayret ettiklerini belirtti.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş : Engellileri dikkate alan çalışmalar yapma gayretindeyiz
[Fotograf: AA]

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" etkinliği düzenlendi. Başkanlık binasındaki etkinliğe, merkez teşkilatında görev yapan engelli ve engelli yakını olan personel katıldı.

Erbaş, burada yaptığı konuşmada, "Bir gün değil, yılın her günü engellilerimizi dikkate alan çalışmalar yapmaya gayret ediyoruz" dedi.

Engellilere yönelik gayretle çalıştıklarını belirten Erbaş, yardımlaşmanın hem Kur'an-ı Kerim'de hem de hadisişeriflerde her zaman bahsedilen, vurgulanan konular olduğunu dile getirdi.

Engellinin hayatını kolaylaştırmak da bir ibadettir

Engelli yakını olan personele teşekkür eden Erbaş, "Bir engelliye yardımcı olmak, ona bakmak, onun hayatını kolaylaştırmak, bu da bir ibadet, bu da çok önemli bir ibadet. Bakıma muhtaç evladınız, kardeşiniz, anneniz, babanız olabilir, kim olursa olsun, onlara hizmet etmek, Allah nezdinde en büyük faziletlerdendir, çok büyük sevaplar kazandırır" diye konuştu.

Programa Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları Burhan İşliyen ile İbrahim Hilmi Karslı, Diyanet Akademisi Başkanı Doç. Dr. Enver Osman Kaan, Din Hizmetleri Genel Müdürü Şaban Kondi ve daire başkanları da katıldı.

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