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Türkiye
AA 04.12.2023 18:58

Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 68 gözaltı

Şırnak’ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 68 şüpheliye adli işlem uygulandı.

Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 68 gözaltı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince son bir haftada düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 68 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu ve eroin ile 2 bong, 3 bin 803 paket muhtelif eşya, 1520 litre akaryakıt, 694 elektronik eşya, 140 paket gümrük kaçağı sigara, 55 kilogram nargile tütünü, 9 kilogram gümrük kaçağı çay ve 4 cep telefonu ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

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