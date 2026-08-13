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Türkiye
AA 13.08.2026 06:10

Sakarya'da ve Bartın'da denize girmek yasak

Sakarya'nın Karadeniz kıyısındaki Kocaali ilçesinde beklenen kuvvetli rüzgar nedeniyle 16 Ağustos'a kadar denize girmek yasaklandı. Bartın'da elverişsiz şartlar nedeniyle bugün tüm plajlarda denize girişlere yasak getirildi.

Sakarya'da ve Bartın'da denize girmek yasak

Kentin Kocaali ilçesinin sahil kesiminde elverişsiz hava ve deniz koşulları etkili oluyor. Bu nedenle denize girişlere 4 gün yasak getirildi.

Kaymakamlıkça, olumsuz şartlar nedeniyle ilçede denize girişler bugün ile 16 Ağustos arasında yasaklandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Sakarya'nın da aralarında bulunduğu 12 ile sarı kodlu uyarıda bulundu. 

Yetkililer, 60-80 km/saat şeklinde esmesi beklenen şiddetli rüzgarın ağaç devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

https://www.trthaber.com/sakarya-hava-durumu.html

Bartın

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Vali Nurtaç Arslan başkanlığında olağanüstü toplandı.

İl genelindeki plajlarda kuvvetli rüzgar ve çeken akıntının boğulma tehlikesi oluşturduğu değerlendirilerek, insanların can güvenliğinin korunması amacıyla tüm plajlarda bugün denize girmek yasaklandı.

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