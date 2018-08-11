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Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Sakaryada uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda metamfetamin maddesi satan A.A. isimli şahıs gözaltına alındı.

Polis ekipleri yaptıkları operasyon kapsamında ayrıca H.K. isimli şahsın yapılan ikamet aramasında 156,52 gram metamfetamin maddesi, 14.67 gram sentetik cannabinoid ele geçirdi.

Aynı gün M.T., K.Y.ve E.B. isimli şahısların ikametinde yapılan aramada ise ekipler, 14 fişek halinde 15,63 gram eroin maddesi ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan H.K., E.B., ve K.Y., isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.T. isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

Etiketler: uyuşturucu, sakarya
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