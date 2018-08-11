Karaman'da polis aracı ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Orhan B. yönetimindeki otomobil ile komiser Rahim G'nin kullandığı resmi polis aracı Alacasuluk Mahallesi Otogar Kavşağı'nda çarpıştı.

Kazada, polis aracında bulunan komiserler Rahim G. ve Dudu Ö. ile cipteki Şerife B. yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı komiserler tedavilerinin ardından taburcu edildi. Tedavisi süren Şerife B'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada, Karaman Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar kaza yerine gelerek bilgi aldı.

Kaynak: AA