  • 11 AĞUSTOS 2018, CUMARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 6.414
    EURO 7.324
  • BIST 94939.63
    ALTIN 249.72
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Karaman'da polis aracı ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Karaman'da polis aracı ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Karaman'da polis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si polis 3 kişi yaralandı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Karamanda polis aracı ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Orhan B. yönetimindeki otomobil ile komiser Rahim G'nin kullandığı resmi polis aracı Alacasuluk Mahallesi Otogar Kavşağı'nda çarpıştı.

Kazada, polis aracında bulunan komiserler Rahim G. ve Dudu Ö. ile cipteki Şerife B. yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı komiserler tedavilerinin ardından taburcu edildi. Tedavisi süren Şerife B'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada, Karaman Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar kaza yerine gelerek bilgi aldı.

Kaynak: AA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER