Zırhlı Birlikler darbe girişimi davasında ara karar

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Sanık ve avukatlarının talepleri ile duruşma savcısının mütalaasını alan mahkeme heyeti, müzekkere arasının ardından ara kararını açıkladı.

Buna göre, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına karar veren mahkeme, sanık ve avukatlarının talepleri doğrultusunda bazı isimlerin gelecek duruşma tanık olarak dinlenmesine hükmetti.

Davanın görülmesine 15 Ekim'de devam edilecek.

Kaynak: AA