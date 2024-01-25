Duman 1.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 25.01.2024 14:19

Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışma kapsamında İstanbul'dan Sakarya'ya uyuşturucu getireceği tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda yakalanan 13 şüphelinin araçlarında ve adreslerinde yapılan aramalarda, 2 kilo 489 gram sentetik uyuşturucu, 1 kilo 264 gram kannabinoid, 1 kilo 80 gram skunk, 4 hassas terazi, 5 ruhsatsız tabanca ve 117 fişek ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 67 bin 685 lira, 400 avro ve 100 dolar ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

ETİKETLER
Sakarya Uyuşturucu Narkotik
Sıradaki Haber
Kuzey Marmara Otoyolu'nda beton mikseri tıra çarptı: 2 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:47
Bankacılık sektörünün kredi hacmi 11,7 trilyon lira oldu
14:50
Perge Antik Kenti’ne ziyaretçi sayısı arttı
14:52
Ukrayna: Rusya ile doğal gaz transit anlaşması 2024 sonrası için uzatılmayacak
14:41
Türkiye'de gümrük kapılarındaki yenileme çalışmaları tamamlandı
14:40
10 katlı binadan düşerken fileye takıldı
14:32
DSÖ "Gazze'deki tüm siviller ve sağlık çalışanlarının korunması" çağrısını yineledi
Başkentte Kore şehitleri anıldı
Başkentte Kore şehitleri anıldı
FOTO FOKUS
ABD üssünü dev dalgalar vurdu
ABD üssünü dev dalgalar vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ