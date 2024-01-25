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Türkiye
AA 25.01.2024 13:56

Zeytin ağaçları teknolojik sistemlerle korunuyor

Vakıflar Genel Müdürlüğünce, zeytinlikleri koruma çalışması kapsamında zeytin ağaçlarının dronlar kullanılarak, havadan ve yerden ölçüm teknikleriyle sayımı yapılıyor.

Zeytin ağaçları teknolojik sistemlerle korunuyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü, zeytinliklerin bulunduğu sahaların korunması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü uhdesinde 1750 ayrı parselde bulunan yaklaşık 180 bin adet zeytin ağacının sayısı ve parsel sınırları içerisindeki coğrafi konumlarının belirlenmesi için son teknoloji görüntüleme ve tarama sistemlerine sahip dronlar ile çalışma başlatıldı.

Çalışma ile zeytin ağacı sayıları güncellenerek, her zeytin ağacının coğrafi koordinatları belirlenecek ve veri tabanında saklanacak. Eldeki veriler ışığında ise periyodik saha kontrolleri yapılmaya devam edilecek.

"Zeytinlik ve incir ağacı sahalarını genişletmeye devam edeceğiz"

Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, mevcut zeytinlik alanlarının sayımın yapıldığını, son sistem teknolojiler ile zeytin ağaçlarının durum tespitlerini tamamladıklarını bildirdi.

Aksu "Vakıflar Genel Müdürlüğümüzce atalarımızdan bizlere miras kalan zeytin ağaçlarımızın yaşatılmasına yönelik çalışıyoruz. Bunun yanı sıra bünyemize yeni zeytinlik alanlarını da katıyoruz. Son olarak alımını tamamladığımız Balıkesir Havran ilçesinde 55 bin dönümlük arazi üzerinde bulunan 434 zeytin, 137 incir ağacı ile zeytinliklerimizin sayısını artırdık.

Her dinin kutsal meyvesi sayılan zeytin kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim’de 6 ayette ve çok sayıda hadiste geçiyor. İnsanlık için şifa deposu olan zeytin meyvesini yaşatmak, insanlığımıza hizmette en önem verdiğimiz alan. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğümüzce zeytinlikler ile incir ağaçlarını koruma ve üzerine düşen sorumlulukları özenle yerine getirmekle birlikte; zeytinlik ve incir ağacı sahalarını da genişletmeye devam edeceğiz" dedi. 

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