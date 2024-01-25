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Türkiye
DHA 25.01.2024 14:17

Kuzey Marmara Otoyolu'nda beton mikseri tıra çarptı: 2 yaralı

Eyüpsultan'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda gişeye girmek üzere olan tıra arkadan gelen beton mikseri çarptı. Kazada araçların sürücüleri yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda beton mikseri tıra çarptı: 2 yaralı
[Fotograf: DHA]

Eyüpsultan'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda beton mikseri, gişelere gireceği sırada önünde bekleyen Adnan Koçlar'un kullandığı tıra çarptı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Beton mikserinde sıkışan şoför Zafer Şimşek, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sağlık ekipleri yaralanan her 2 aracında şoförünü ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürdü. Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptıkları çalışmaların ardından kazaya karışan araçlar çekildi.

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