Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda 21-27 Kasım tarihleri arasında 72 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda uyuşturucu madde, 1 adet hassas terazi ve 4 adette ruhsatsız tabanca ele geçirildi.