Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi 15:05Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 72 gözaltı
[Fotograf: İHA]
Sakarya’da uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde son bir haftada polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 3 bin 627 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken 72 şüpheli de gözaltına alındı.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda 21-27 Kasım tarihleri arasında 72 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda uyuşturucu madde, 1 adet hassas terazi ve 4 adette ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Etiketler: Sakarya Uyuşturucu
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