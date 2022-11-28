Hacı Ahmet Mahallesi Yokuşbaşı Sokak'ta dün taşınma sırasında eşyalar yüklenirken freni boşalan kamyonet, hareket etmeye başladı.

Yokuş aşağı ilerleyen kamyonet, daha sonra bir evin bahçesindeki doğal gaz borusuna çarparak devrildi.

Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada hasar gören doğal gaz hattı yenilendi.

"İki ay içerisinde bu ikinci vaka"

Kazanın yaşandığı sokakta market işleten Davut Akalay, aracın birden hareket etmeye başladığını belirterek, "Araç yukarıdan aşağıya geldi. Birkaç kişi de dükkanın önüne gelerek kendilerini zor kurtardılar. İki ay içerisinde bu ikinci vaka, diğerinde bir vefat vardı. Ama herhangi bir önlem alınmıyor, yetkililerden bir önlem alınmasını istiyoruz" dedi.

Kamyonetin yokuş aşağı hareket ettiği anlar, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.