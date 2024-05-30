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Türkiye
AA 30.05.2024 20:27

Sakarya'da tırla otomobil çarpıştı: 2 ölü

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Sakarya'da tırla otomobil çarpıştı: 2 ölü
[Fotograf: AA]

Ferizli-Karasu D-650 kara yolu Ferizli Organize Sanayi Bölgesi kavşağında, Canan E. idaresindeki otomobil ile Yahya K'nin kullandığı tır çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince otomobilden çıkarılan Canan E. ile Mükerrem D'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenazeler, Ferizli Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Gözaltına alınan tır sürücüsü Yahya K. emniyete götürüldü. Kaza nedeniyle kara yolundaki ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

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