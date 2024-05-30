Adana'da sürücüler fermuar yöntemiyle ambulansa yol verdi

Ambulans şoförü Fatih Polatoğlu, kullandığı ambulansta bulunan bebek hastayı hastaneye yetiştirebilmek için merkez Yüreğir ilçesi Yeşil Bulvar'da yoğun trafikte ilerlemeye çalıştı.

Sürücüler, sirenlerini çalarak trafikte ilerlemeye çalışan ambulansa fermuar yöntemiyle yol verdi.

Polatoğlu, araçların kendisine yol açmasını cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Yolda sağa ve sola yanaşan araçların arasından geçen ambulans, kısa sürede hastaneye ulaştı.

Yaklaşık 8 yıldır ambulans şoförlüğü yapan Polatoğlu, fermuar yöntemine ilk defa tanıklık ettiğini söyledi.

Uzun araç kuyruklarının oluştuğu yollarda saniyelerle yarıştıklarını anlatan Polatoğlu, "Bebek bir hastamız vardı ve trafik çok yoğundu. Fermuar sistemiyle yol verdiklerini görünce video çekmek istedim. Sosyal medyama attım. Çok beğenildi, çok güzel yorumlar aldım." dedi.

Fermuar yöntemi sayesinde kısa sürede ambulanstaki hastayı hastaneye ulaştırdıklarını belirten Polatoğlu, sürücülerden her zaman bu şekilde duyarlılık beklediklerini kaydetti.​​​​​​​