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Türkiye
TRT Haber 30.05.2024 16:16

Oyuncu Ahmet Uğurlu hayatını kaybetti

Tiyatro ve sinema oyuncusu Ahmet Uğurlu 72 yaşında hayatını kaybetti.

Oyuncu Ahmet Uğurlu hayatını kaybetti

Unutulmaz karakterlere imza atan sinema ve tiyatro oyuncusu Ahmet Uğurlu'nun vefat haberini sanatçı arkadaşları sosyal medya hesaplarından duyurdu.

2 Ağustos 1952'de Konya'da dünyaya gelen Uğurlu, 72 yaşında yaşama gözlerini yumdu. Ünlü oyuncu bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

Uğurlu, 13 yıl boyunca Devlet tiyatrolarında çeşitli oyunlarda rol aldı. Tabutta Rövaşata, filminde canlandırdığı Mahsun karakteri ise kendisine çok sayıda ödül getirdi. Eşref Saati, Memleket Meselesi, Behzat Ç. gibi yapımlarda da çeşitli roller üstlendi. Usta oyuncu aynı zamanda kendisi gibi oyuncu olan Mustafa Uğurlu'nun da ağabeyiydi.

Ahmet Uğurlu, yarın İstanbul'da Şakirin Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Bakan Ersoy'dan, taziye mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, hayatını kaybeden sinema ve tiyatro oyuncusu Ahmet Uğurlu için taziye mesajı yayımladı.

Ersoy, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Sinema ve tiyatromuzun usta isimlerinden Ahmet Uğurlu'nun vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Canlandırdığı karakterlerle kalbimizde daima yaşayacak olan kıymetli sanatçımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.

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