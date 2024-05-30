İnci kefalinin zorlu göçü TRT Belgesel'de

Her yıl 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefallerinin yolculuğuna, yöre sakinlerinin yanı sıra yerli ve yabancı binlerce turist tanıklık ediyor.

İnci kefalinin bu zorlu yolculuğunu izleyiciyle buluşturmak için çekimlere başlayan TRT Belgesel, bu çalışmasıyla inci kefalinin yaşam mücadelesini tüm dünyaya tanıtacak.

"Katmai milli parkındaki gibi görüntülerin aynısını burada inci kefali ile yaşarız"

İstanbul Koç üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Çağan Şekercioğlu, yerel doğa korumanın önemine vurgu yaparak şunları kaydetti;

İnci kefalinin artık sayıları milyonları hatta milyarlara ulaştı ve IUCN kırmızı statüsü Endangered’dan Vulnerable’a ve Near Threatened’a yani artık tehlikede değil tehlikeye yakın kategorisine girdi. Bu yerel doğa korumanın ve Van’daki bilinçlenmenin Bitlis‘teki bilinçlenmenin önemini de gösteriyor.

Türkiye’nin tek yaban hayatı belgesel Serisi Yok Olmadan Keşfet'i de çekmeye 2013’te başladık. Şimdiye kadar 48 bölüm yayınlandı. TRT Belgesel kanalında şu an 5'inci sezonun çekimleri için Van’da Erciş’te balık bendindeyiz bu 5'inci sezonun 2'nci bölümü olacak.

1997’de Alaska’da kuşları araştırdım üç ay ve şu bana Alaska’da gördüğüm muhteşem somon göçünü Türkiye’de hatırlatan tek görüntü yani orada da martılar var. Bizim de esasında izin versek eminim boz ayılarımız Alaska’daki gibi gelip beslenir. Katmai milli parkındaki gibi görüntülerin aynısını burada inci kefali ile yaşarız.