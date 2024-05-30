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Türkiye
AA 30.05.2024 15:48

Ankara'daki gıda denetimlerinde 21 milyon TL ceza kesildi

Ankara'da 2024'ün ilk 5 ayını kapsayan dönemdeki denetimlerde, Türk Gıda Kodeksi'ne aykırılık tespit edilen işletmelere 21 milyon TL tutarında 342 idari yaptırım kararı alındı.

Ankara'daki gıda denetimlerinde 21 milyon TL ceza kesildi

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, il genelinde güvenilir gıda arzının sağlanması ve tüketici sağlığının korunması amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 41 bin 403 işletme denetlendi.

Açıklamada, bu yılın ilk 5 ayını kapsayan dönemdeki denetimler sonucu alınan 1389 numunenin 176'sının olumsuz sonuçlandığı belirtildi.

Sonuçlara göre Türk Gıda Kodeksi'ne aykırılık tespit edilen işletmelere 21 milyon TL tutarında 342 adet idari yaptırım kararı uygulandı.

Tüketimi uygun olmayan gıda ürünleri imha edildi

Ayrıca denetimlerde, etiketsiz, taklit ve tağşişli ürünler ile diğer olumsuzluklar dolayısıyla insan sağlığı açısından tüketimi uygun olmayan gıda ürünlerine el konularak imha edildi.

Tespit edilen olumsuzluklardan dolayı Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu, sorumlular hakkında idari ve adli süreçler başlatıldı.

"Çalışmalar titizlikle devam edecek"

Ankara Valiliği, il genelinde vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimi noktasında yürütülen çalışmaların, bundan sonraki süreçte de titizlikle sürdürülmeye devam edeceğini vurguladı.

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