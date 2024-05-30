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Türkiye
AA 30.05.2024 19:22

Gümüşhane'de terör operasyonu: 6 gözaltı

Gümüşhane'de düzenlenen terör operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada çok sayıda dijital materyal, çeşitli mahkemelerce toplatma kararı bulunan çok sayıda kitap ile 66 bin 200 lira, 31 bin 10 euro, 300 dolar, 11 çeyrek altın ve 1 gram altın ele geçirildi.

Gümüşhane'de terör operasyonu: 6 gözaltı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat şube müdürlükleri ekipleri, HTŞ/FEC/ENC silahlı terör örgütlerine yönelik operasyon düzenledi.

Belirlenen 6 adreste yapılan aramada çok sayıda dijital materyal, çeşitli mahkemelerce toplatma kararı bulunan çok sayıda kitap ile 66 bin 200 lira, 31 bin 10 euro, 300 dolar, 11 çeyrek altın ve 1 gram altın ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan M.Ş, A.G, F.K, E.T, A.E. ve V.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe yurt dışı yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Gümüşhane Terörle Mücadele
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