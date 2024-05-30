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Türkiye
AA 30.05.2024 18:58

Sabah namazında tüm camilerde Filistinliler ve şehitler için dua edilecek

Sabah namazında tüm camilerde Gazze'de soykırıma uğrayan Filistinliler ve şehitler için dua edilecek.

Sabah namazında tüm camilerde Filistinliler ve şehitler için dua edilecek

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından "Filistin'e destek, Gazze'ye dua" paylaşımında bulundu.

Erbaş, paylaşımında, "Gazze'de soykırıma uğrayan Filistinli kardeşlerimiz ve vatan müdafaasında şehadete kavuşan aziz şehitlerimiz için 31 Mayıs Cuma günü sabah namazında tüm camilerimizde dua edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kendisinin de Ankara Hacı Bayram Veli Camisinde olacağını bildiren Erbaş, herkesi ülkenin dört bir yanında yapılacak dualara katılmaya davet etti.

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