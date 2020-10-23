Sakarya'da kaçak ve sahte içki üretimi ve satışı yapıldığı bilgisine ulaşan Hendek Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri ile KOM Şube ekipleri çalışma başlattı.

Ekiplerce İ.Ö. ve M.E'nin ikamet ettiği evlerde eş zamanlı arama yapıldı. Aramalarda çok sayıda satışa hazır sahte içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

