Haber Giriş: Kaynak: DHA
Hasarlı olduğunu iddia ettiği otomobili yakmak istedi
[Fotoğraf: DHA]
Çorum’da bir adam, hasar kaydı olduğunu öne sürdüğü, eşi için satın aldığı ikinci el otomobili, satıcı bayi önünde yakmak istedi. Çevredekiler adamın elindeki benzin bidonunu alarak eyleminden vazgeçirdi.
Olay, sabah saatlerinde Çorum- Ankara karayolu üzerindeki bir otomobil galerisinde meydana geldi.
Bir süre önce eşi için ikinci el cip satın alan 52 yaşındaki Hamza Özdemir, araçta hasar kaydı olduğunu öğrenince, satıcı bayi yetkilileriyle görüştü.
Görüşmede, taleplerine olumsuz yanıt alan Özdemir, satıcı bayi önüne getirdiği aracı yakmak istedi.
Özdemir, kendisine soru soran gazetecilere konuşurken, çevredekiler elindeki benzin bidonunu aldı. İkna edilip, eyleminden vazgeçirilen Özdemir, bayi yetkililerinin “Ne gerekiyorsa yaparız” sözleri üzerine aracını bırakarak bölgeden ayrıldı.
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