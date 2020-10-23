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İstanbul'da terör örgütü PKK operasyonu: 5 kişi yakalandı
[Fotoğraf: Arşiv]
İstanbul'da emniyet ekiplerinin bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonda 5 kişi yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, farklı sosyal medya hesapları üzerinden PKK propagandası yapan ve şehitler ile güvenlik güçlerine hakaret ettiği belirlenen 7 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 ilçede 7 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda zanlılardan 5’ini yakalandı.
Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 2 kişinin yakalanması için ise çalışmaların devam ettiği açıklandı.
Etiketler: Terör ÖrgütüSon Güncelleme: 23 Ekim 2020 Cuma 11:32
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