Haber Giriş: Kaynak: AA
Kütahya'da cezaevinde yangın çıktı
[Fotoğraf: İHA ]
Kütahya E Tipi Kapalı Cezaevi'nde mahkumların bulunduğu bölümde yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye aracı olay yerine sevk edildi.
Kütahya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu D Blok 5 numarada adli mahkumların kaldığı toplam 26 kişinin bulunduğu yatakhane bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kütahya Belediye itfaiyesi ve cezaevi ekiplerince yangına müdahale edildi.
Yangında herhangi can kaybı ve yaralanma olmadı.
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