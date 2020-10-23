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Aksaray'da işçi servisi devrildi: 13 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Aksaray'da işçi servis minibüsünün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.
Mustafa Sönmez idaresindeki işçi servis minibüsü, Sarıyahşi ilçesi yakınlarında devrildi.
Olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada minibüsteki 13 işçi yaralandı. Yaralılardan 11'i ambulanslarla Kırşehir'e sevk edilirken, 2 işçi de Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kırşehir'de tedaviye alınan 2 işçinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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