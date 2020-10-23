İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, PKK'lı 1 terörist Şırnak’ta güvenlik güçlerine teslim oldu.

İkna yoluyla teslim olan teröristin, 2010 yılında örgüte katıldığı ve Irak’ta faaliyet yürüttüğü belirlendi.

Böylece 1 Ocak’tan bugüne kadar sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensubu sayısı 185'e yükseldi.