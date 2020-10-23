Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
1 Ocak'tan bu yana 185 terörist ikna yoluyla teslim oldu
10 yıldır terör örgütünde faaliyet gösteren bir terörist ikna yoluyla Şırnak’ta teslim oldu. 1 Ocak’tan beri sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 185'e yükseldi.
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, PKK'lı 1 terörist Şırnak’ta güvenlik güçlerine teslim oldu.
İkna yoluyla teslim olan teröristin, 2010 yılında örgüte katıldığı ve Irak’ta faaliyet yürüttüğü belirlendi.
Böylece 1 Ocak’tan bugüne kadar sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensubu sayısı 185'e yükseldi.
Etiketler: Terör ÖrgütüSon Güncelleme: 23 Ekim 2020 Cuma 10:57
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