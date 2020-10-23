Bartın'ın Çaydüzü Mahallesi'nde bir sürücü, yol kenarında oturan 6 yaşındaki Utku Yalçın'ın bisikletini fark etmeyip ezmişti.

Sürücünün hiçbir şey olmamışçasına yoluna devam etmesi tepkilere neden olmuş,

küçük Utku ise bisikleti için üzülmüştü.

Ancak Utku'nun üzüntüsü fazla sürmedi. Aracıyla bisikleti ezen sürücü, Utku’ya yeni bisiklet hediye etti.

Bisikletine kavuşan küçük çocuk, arkadaşlarıyla birlikte yeni bisikletinin keyfini çıkardı.