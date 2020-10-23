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Bisikleti ezilen küçük Utku yeni bisikletine kavuştu
Bartın'da yol kenarında oturan çocuğun bisikleti, bir sürücü tarafından ezilmişti. Sürücü, 6 yaşındaki Utku'ya yeni bisiklet hediye etti.
Bartın'ın Çaydüzü Mahallesi'nde bir sürücü, yol kenarında oturan 6 yaşındaki Utku Yalçın'ın bisikletini fark etmeyip ezmişti.
Sürücünün hiçbir şey olmamışçasına yoluna devam etmesi tepkilere neden olmuş,
küçük Utku ise bisikleti için üzülmüştü.
Ancak Utku'nun üzüntüsü fazla sürmedi. Aracıyla bisikleti ezen sürücü, Utku’ya yeni bisiklet hediye etti.
Bisikletine kavuşan küçük çocuk, arkadaşlarıyla birlikte yeni bisikletinin keyfini çıkardı.
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