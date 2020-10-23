İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kayapınar ilçesi Bağcılar Mahallesinde şüphelilerin, ellerinde bulunan tarihi eserleri 500 bin Türk lirası karşılığında satacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Şüpheliler, tarihi eserleri satmaya çalıştıkları sırada suçüstü yakalandı.

Şüphelilerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramada, 1 adet tablo, 15 adet obje, 1 adet eski İncil ve 9 adet sikke olmak üzere toplam 26 adet tarihi eser ele geçirildi.

Tarihi eserler muhafaza altına alınarak Diyarbakır Müze Müdürlüğüne teslim edildi. Olayla ilgili yakalanan 3 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.