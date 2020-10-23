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Diyarbakır’da tarihi eser kaçakçısı 3 kişi suçüstü yakalandı
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığının düzenlediği operasyonda tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 3 zanlı suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kayapınar ilçesi Bağcılar Mahallesinde şüphelilerin, ellerinde bulunan tarihi eserleri 500 bin Türk lirası karşılığında satacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Şüpheliler, tarihi eserleri satmaya çalıştıkları sırada suçüstü yakalandı.
Şüphelilerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramada, 1 adet tablo, 15 adet obje, 1 adet eski İncil ve 9 adet sikke olmak üzere toplam 26 adet tarihi eser ele geçirildi.
Tarihi eserler muhafaza altına alınarak Diyarbakır Müze Müdürlüğüne teslim edildi. Olayla ilgili yakalanan 3 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Tarihi EserSon Güncelleme: 23 Ekim 2020 Cuma 12:06
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