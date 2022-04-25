Sakarya'nın Söğütlü ilçesi D 650 Karayolu'nda kamyon ile şehir içi yolcu otobüsü çarpıştı.

İhbarla olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan bazı yolcular, itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralı sürücü İ.P. ile 10 yolcu, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.