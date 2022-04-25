Haber Giriş: 25 Nisan 2022 Pazartesi 17:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya'da kamyon ile otobüs çarpıştı: 11 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde şehir içi yolcu otobüsüyle kamyon çarpıştı. Kazada 11 kişi yaralandı.
Sakarya'nın Söğütlü ilçesi D 650 Karayolu'nda kamyon ile şehir içi yolcu otobüsü çarpıştı.
İhbarla olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan bazı yolcular, itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Yaralı sürücü İ.P. ile 10 yolcu, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Sakarya Trafik Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Bingöl'de düdüklü tencerelere yerleştirilmiş patlayıcı bulundu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz