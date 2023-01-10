İddiaya göre, İ.H.T., Ş.T. ve M.K., Kocaeli'den define aramak için Kazımiye Mahallesi'ndeki Karandere Şelalesi mevkiine gitti. Kaçak kazı yapılırken oyulan kayanın kayması sonucu M.K. ayağından yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine İtfaiye, UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

M.K., dağlık alana gelen sağlık ekiplerinin zorlu uğraşları sonrasında bölgeden indirilerek Pamukova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma olay yeri çevresinde demir kazık, çekiç, levye, şüphelilerin aracında da levye, kürek ve balta buldu.

Karakola götürülen İ.H.T. ve Ş.T.'ye adli işlem uygulandı.