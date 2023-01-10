Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı 00:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kağıthane'de silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı
[Fotograf: İHA]
İstanbul Kağıthane'de motosikletli 2 kişinin gerçekleştirdiği silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Emniyet Evleri Mahallesi Bosna Hersek Parkı önünde motosikletli 2 kişi, aralarında husumet olduğu öğrenilen Cihan Ö.'ye ateş açtı.
Saldırıda Cihan Ö., yanında bulunan F.Ç. ve o sırada yoldan geçen C.H. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan F.Ç. müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.
Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren ve kimliği tespit edilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Etiketler: İstanbul Bireysel Silahlanma
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