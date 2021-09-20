Haber Giriş: 20 Eylül 2021 Pazartesi 18:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde iki aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.
D-140 kara yolunun Küçücek kavşağında Sevdanur B. yönetimindeki otomobil ile sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobil çarpıştı.
Kazada Sevdanur B. ile diğer otomobilde bulunan Gürkan A, Yasin C. ve Ekrem D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Sevdanur B, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: Trafik Kazası
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