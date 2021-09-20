İzmir'in Dikili ilçesindeki eski Bakırçay Nehri yatağındaki su birikintisinde görülen balık ölümleri ile ilgili inceleme başlatıldı. Tarım ve Orman Müdürlüğü, sudan numune alarak incelenmek üzere laboratuvara gönderdi.

Çandarlı Dayanışma Derneği Başkanı Halil İbrahim Bircan, balık ölümlerinin sudaki oksijen miktarının azalmasından kaynaklandığını savundu.

"Nehirdeki suyun denizle bağlantısı yok"

Eski nehir yatağındaki suyun deniz ile bağlantısının bulunmadığını anlatan Bircan, "Balıkların üreme noktası olarak bir tek burası kaldı. Bizim buralara sahip çıkmamız gerekiyor. Toplum olarak yerel yöneticiler olarak buraya sahip çıkmamız lazım. Balık olmadığında hayıflanıyoruz. Üreme alanlarımızı korumamız gerekiyor" dedi.

Ekipler, su birikintisinin denizle bağlantısını sağlamak amacıyla kanal açtılar.