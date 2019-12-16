Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kum yüklü hafriyat kamyonu, yüksek gerilim hattına çarptıktan sonra alev aldı. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemleri alındı.

Ancak bir süre sonra yolun altından geçen doğalgaz borusunda patlama meydana geldi.

AGDAŞ ekiplerince doğalgaz akışı kesildi.

Yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucunda kontrol altına alınan yangında kamyon kullanılamaz hale geldi, binada da hasar oluştu.

Ekipler, mahalleye doğal gaz ve elektrik verilebilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

"Şoför kendini dışarı zor attı"

Hızırtepe Mahallesi Muhtarı Fatih Eltutan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kamyonun kum boşaltmak için damperini kaldırdığı sırada elektrik tellerine çarptığını, bu sırada patlama yaşandığını belirterek, "Patlamayla alev alması bir oldu. Şoför içeriden kendini dışarı zor attı. Patlamanın olduğu yerde doğal gaz hattının geçmesi, yangını daha da büyüttü. Allah'a şükür can kaybımız yok." diye konuştu.

Kaynak: TRT Haber